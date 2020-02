Lehrer setzen sich für Handyverbot in Schulen ein

„Die meisten haben Handyverbot durchgesetzt“

In vielen Schulen passiere das bereits. „Wenn ich an die Volksschulen denke, dann haben die meisten ein Handyverbot durchgesetzt, auch in Absprache mit den Eltern. Auch die meisten Mittelschulen und die Sekundarstufe 1 gehen sehr rigoros mit dem Störfaktor Handy und dem Smartphone um.“ Im Unterricht sei das Handy in den meisten Schulen tabu. „Viele Schulen legen auch Wert darauf, dass das Handy auch in der Pause nicht verwendet wird, weil es die Kommunikation, das Spielen und die Begegnung zwischen den Kindern unterbindet.“