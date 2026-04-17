Hartberg-Fans zu laut! Ried verbietet Trommeln

„Volleydome ist nicht auf eine derart starke Beschallung ausgelegt!“

In der zweiten Partie am Donnerstag hätten die mitgebrachten Trommeln der Gästefans zu einer Lautstärke geführt, die in dieser Form in der Rieder Spielstätte nicht vorgesehen sei. „Zeitweise war die Geräuschkulisse derart intensiv, dass eine Verständigung innerhalb der Halle kaum mehr möglich war. Unser Volleydome ist baulich und akustisch nicht auf eine derart starke Beschallung ausgelegt, wodurch es für Teile des Publikums zu einer unangenehmen Lärmsituation gekommen ist“, so die Oberösterreicher.