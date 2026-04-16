48 Stunden in Shanghai

Ein Stück Österreich über den Wolken

Tag 1 startet mit der Landung kurz nach 6 Uhr Früh Ortszeit am Flughafen Pudong und der Erledigung der Einreiseformalitäten (siehe „Einreise & Tipps“). Rund 10 Stunden, 40 Minuten dauert der AUA-Jubiläumsflug mit der Boeing 777. Er verbindet zwei gastfreundliche Städte und Kulturen. Die gesamte Crew sorgt für ein sicheres Flugerlebnis und verwöhnt in allen Reiseklassen mit Getränken, Mahlzeiten, Snacks – sowie perfektem Service. Neu in der Premium Economy an Bord der Triple Seven: Virtual-Reality-Brillen, mit denen man mitten in der Kabine 3D-Puzzles bauen, Schach spielen oder Kurzfilme schauen kann.