So werden Jugendliche nicht zu Smartphone-Zombies

Vorbeugen: So vermeiden Sie Smartphone-Stress

Damit es gar nicht erst zur Smartphone-Sucht und damit verbundenem Stress kommt, empfiehlt es sich laut Saferinternet, soziale Netzwerke nicht unbedingt gleich am Startbildschirm zu platzieren. So ist die Versuchung nicht so groß, dort gleich nach den jüngsten Updates zu schauen.