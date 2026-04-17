Jetzt ist der nächste Abgang bei den Adlern fix!

Zeit zur Trennung! In der Saison 2020/21 wurde Patrick Machreich (45) als Tormanntrainer beim VSV installiert – nach sechs Saisonen lief jetzt der Vertrag aus, wurde nicht verlängert. „Wir waren immer sehr zufrieden mit Patrick, sechs Jahre sind eine lange Zeit. Jetzt wollen wir uns neu ausrichten“, erklärt Villach-Boss Martin Winkler.