Jetzt ist der nächste Abgang bei den Adlern fix!

Der nächste Abgang! Nach sechs Jahren lief der Vertrag von Tormanntrainer Patrick Machreich jetzt beim VSV aus – und wird nicht verlängert. „Wir wollen uns nach sechs Saisonen neu ausrichten“, erklärt Boss Martin Winkler. Der neue Mann soll schon bald präsentiert werden.
Zeit zur Trennung! In der Saison 2020/21 wurde Patrick Machreich (45) als Tormanntrainer beim VSV installiert – nach sechs Saisonen lief jetzt der Vertrag aus, wurde nicht verlängert. „Wir waren immer sehr zufrieden mit Patrick, sechs Jahre sind eine lange Zeit. Jetzt wollen wir uns neu ausrichten“, erklärt Villach-Boss Martin Winkler.
Der gebürtige Salzburger Marchreich, der auch schon als Keeper eine Saison beim VSV (2005/06!) gespielt hatte, war aus Zell am See gekommen. Die letzten Jahre war er eine Art „Mädchen für alles“ – neben dem Tormanntrainer machte er auch für längere Zeit den „Co-Trainer“, half beim Nachwuchs aus.
Der neue Mann steht ante portas, soll bereits in den nächsten Tagen präsentiert werden.
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