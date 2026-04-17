Wal „Timmy“ bewegte sich neben Helfern stark

Will er sich endlich frei schwimmen, fragte die deutsche „Bild“ am Freitagnachmittag. In der Wissenschaft würden plötzliche heftige Bewegungen gestrandeter Wale allerdings als Ausdruck von Schmerz, Stress und Angst interpretiert, hieß es. Es könne sich somit auch um einen Todeskampf handeln, sagte Meeresbiologe Fabian Ritter. Ob der Tod nahe, könne nur die Zeit zeigen. „Er merkt natürlich, da sind Leute im Wasser, da fahren Boote, da passiert was. Man muss leider davon ausgehen, dass das für ihn tatsächlich auch Stress bedeutet (...)“, sagte er weiter.