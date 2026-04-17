Kronzeugin klagt Ex-General Weißmann und den ORF

Es vergeht derzeit kaum ein Tag, an dem nicht neue schwerwiegende Anschuldigungen in einem der so vielen ORF-Skandale erhoben werden. So geschehen ist das aktuell abermals in der Causa Weißmann. Nachdem der zurückgetretene Generaldirektor angekündigt hatte, seine Kündigung anfechten und Ansprüche von beinahe vier Millionen Euro geltend machen zu wollen, hat sich nun jene Frau, die Weißmann Fehlverhalten ihr gegenüber vorwirft, im „profil“ zu Wort gemeldet. Sie untermauert ihre Anschuldigungen und kündigt rechtliche Schritte gegen den ORF und Weißmann an.