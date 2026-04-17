Französin (85) aus US-Abschiebehaft entlassen

Barrot sprach von „Gewalt, die uns Anlass zur Sorge gab“. Die betagte Französin wurde am 1. April festgenommen und in ein Abschiebezentrum in Louisiana gebracht. Ihr Sohn berichtete, sie sei an Händen und Füßen gefesselt und „wie eine gefährliche Kriminelle“ behandelt worden. Tagelang war sie ohne Kontakt zur Außenwelt, bis am 8. April ein Konsulatsmitarbeiter sie sehen durfte. Die Frau leidet an Herzproblemen.