Erneuter Zoff wegen Führerschein-Causa

„Öffentliche Diffamierung“

Besonders verärgert ist das Duo über die „öffentliche Diffamierung“ des neuen Vorstandes der Abteilung Verkehrsrecht in den „Vorarlberger Nachrichten“. „Einen Mitarbeiter der Vorarlberger Landesverwaltung, der sich auch in einer sehr angespannten Phase weiterhin bereit erklärt hat, Fahrprüfungen abzunehmen und damit dazu beigetragen hat, das Fahrschul- und Fahrprüfungswesen aufrechterhalten, ohne jegliche Grundlage öffentlich zu diffamieren, ist inakzeptabel.“