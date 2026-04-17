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Noch einmal „Maverick“

Cruise bestätigt: „Top Gun 3“ bereits in Arbeit

Society International
17.04.2026 17:00
Hollywoodstar Tom Cruise schlüpft wieder in die Rolle des Kampfpiloten Pete „Maverick“ Mitchell: ...
Hollywoodstar Tom Cruise schlüpft wieder in die Rolle des Kampfpiloten Pete „Maverick“ Mitchell: Die Arbeiten an „Top Gun 3“ haben begonnen. Das Drehbuch sei bereits „weit fortgeschritten“, hieß es vom Filmstudio Paramount.(Bild: AFP/VALERIE MACON)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im Angesicht des US-Kriegs mit dem Iran könnte diese Fortsetzung nicht zeitgemäßer sein. Das „Top Gun“-Geschwader um Tom Cruise wird erneut auf der Kinoleinwand abheben. Bei der CinemaCon in Las Vegas bestätigte der Mega-Star höchstpersönlich, dass der dritte Teil der Kultfilm-Serie um seinen fliegenden Helden Maverick „offiziell in Arbeit ist“.

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Der 63-jährige Cruise tauchte in einer Videopräsentation auf, in der er für die große Ankündigung auf dem berühmten Wasserreservoir der Paramount Studios in Los Angeles steht: „Die Zukunft sieht von hier ziemlich großartig aus!“

Hauptdarsteller Cruise wird für den Film erneut mit Produzent Jerry Bruckheimer zusammenarbeiten. Der erste „Top Gun“-Film war 1986 in die Kinos gekommen und machte Cruise zum Superstar. „Top Gun: Maverick“ spielte 2022 weltweit 1,5 Mrd. Dollar ein

Tom Cruise verkündete bei der CinemaCon 2026 die große Nachricht
Tom Cruise verkündete bei der CinemaCon 2026 die große Nachricht(Bild: AFP/GABE GINSBERG)

Einen Regisseur und ein Startdatum wurde von Paramount bei der Präsentation allerdings noch nicht bekannt gegeben. In Hollywood wird allerdings schon spekuliert, dass Cruise-Intimus Christopher McQuarrie – er inszenierte die letzten vier „Mission: Impossible“-Filme – das Ruder übernehmen wird. Dieser hatte im letzten Mai in Cannes verraten, dass die Handlung von „Top Gun 3“ bereits „in trockenen Tüchern“ sei.

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Teil 1 machte ihn zum Superstar
Cruise wurde durch die erste Folge des Action-Dramas um Elite-Kampfpiloten der US Air Force zum Superstar. Vor vier Jahren schlüpfte er nach 36 Jahren erneut in die Rolle von Pete „Maverick“ Mitchell und stand dabei neben Miles Teller, Glen Powell und dem verstorbenen Val Kilmer vor der Kamera. „Top Gun: Maverick“ wurde ein Blockbuster und spielte weltweit 1,5 Milliarden Dollar ein – bei einem Budget von nur 170 Millionen Dollar. „Top Gun 3“ soll direkt an den zweiten Teil anschließen.

Nicht alle Fans jubeln über die Nachricht eines dritten Teils. Der Tenor der Kritik: Es kann nur eine Enttäuschung werden, weil Teil 2 so „unfassbar gut“ mit dem „perfekten Ende“ war. Eine Kommentatorin fügte hinzu: „Weil sie eine gute Fortsetzung gedreht haben, wird Tom Cruise noch mit 70 Jets fliegen – um den Drops vollkommen auszulutschen!“

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