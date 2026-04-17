Cruise bestätigt: „Top Gun 3“ bereits in Arbeit

Teil 1 machte ihn zum Superstar

Cruise wurde durch die erste Folge des Action-Dramas um Elite-Kampfpiloten der US Air Force zum Superstar. Vor vier Jahren schlüpfte er nach 36 Jahren erneut in die Rolle von Pete „Maverick“ Mitchell und stand dabei neben Miles Teller, Glen Powell und dem verstorbenen Val Kilmer vor der Kamera. „Top Gun: Maverick“ wurde ein Blockbuster und spielte weltweit 1,5 Milliarden Dollar ein – bei einem Budget von nur 170 Millionen Dollar. „Top Gun 3“ soll direkt an den zweiten Teil anschließen.