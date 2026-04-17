„Hitlerhaus“-Umbau steht vor dem Abschluss

20 Millionen Euro Kosten

Eine Expertenkommission befand eine behördlich-administrative Nutzung für sinnvoll. Seit Herbst 2023 wird das Haus nun umgebaut. Die Gesamtkosten liegen bei 20 Millionen Euro. Das Architekturbüro Marte Marte Architekten Feldkirch hat sich daran orientiert, wie das Haus im 17. Jahrhundert ausgesehen haben dürfte. Wie alt es genau ist, weiß man nicht. Vier abmontierte Steinplatten mit dem Schriftzug „Volksbücherei Braunau“ sind mittlerweile im Haus der Geschichte Österreich zu sehen.