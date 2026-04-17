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„Hitlerhaus“-Umbau steht vor dem Abschluss

Oberösterreich
17.04.2026 16:30
Dieses Rendering zeigt, wie das Hitlerhaus in Braunau aussehen soll.
Dieses Rendering zeigt, wie das Hitlerhaus in Braunau aussehen soll.(Bild: BMI)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Ob der Wunsch in Erfüllung geht, dass das „Hitlerhaus“ in Braunau nicht weiter Anziehungspunkt für Ewiggestrige ist, wird sich weisen. Jedenfalls ist jetzt fix, wann der Umbau des Gebäudes fertig ist und die neuen Nutzer – die Polizei – einziehen werden.  

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Das neue Polizeizentrum Braunau im umgebauten Geburtshaus von Adolf Hitler wird am 22. Juli eröffnet, teilte das Innenministerium am Freitag mit. In dem Bau, der seit 2017 im Eigentum der Republik ist, werden eine Polizeiinspektion sowie das Bezirkspolizeikommando Braunau untergebracht sein. Man hofft durch die neue Nutzung des Hauses, es als braune Pilgerstätte unattraktiv zu machen.

Lange Suche nach Nutzung
Jahrzehntelang versuchte man, dem Haus mit der Adresse Salzburger Vorstadt 15 eine neue Nutzung zu geben. In den 1970ern war die HTL Braunau eingemietet, danach bis 2011 die Lebenshilfe Oberösterreich. Seit diese ausgezogen ist, stand das desolate Gebäude leer. Mit der damaligen Eigentümerin wurde keine Einigung über eine angemessene Nutzung erzielt, sie wurde schließlich enteignet.

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20 Millionen Euro Kosten
Eine Expertenkommission befand eine behördlich-administrative Nutzung für sinnvoll. Seit Herbst 2023 wird das Haus nun umgebaut. Die Gesamtkosten liegen bei 20 Millionen Euro. Das Architekturbüro Marte Marte Architekten Feldkirch hat sich daran orientiert, wie das Haus im 17. Jahrhundert ausgesehen haben dürfte. Wie alt es genau ist, weiß man nicht. Vier abmontierte Steinplatten mit dem Schriftzug „Volksbücherei Braunau“ sind mittlerweile im Haus der Geschichte Österreich zu sehen.

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