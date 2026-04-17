Rekord! 121 Wölfe fühlen sich bei uns heimisch

Acht Rudel und Nachwuchs gesichtet

Insgesamt acht Rudel konnten 2025 nachgewiesen werden und damit eines weniger als noch 2024. Aber: Im Gebiet des ehemaligen Rudels Allentsteig (NÖ) konnte ein potenzielles Wolfspärchen während der Paarungszeit gesichtet werden. Ob es sich dabei um ein gänzlich neues Wolfspaar handelt, oder ein Elterntier aus dem alten Rudel durch einen neuen Isegrim ersetzt wurde, soll noch genetisch bestätigt werden.