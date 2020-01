Imposante Winterszenen aus dem „Flight Simulator“

Microsoft hat einen neuen Trailer zu seinem kommenden „Flight Simulator“ veröffentlicht und beeindruckt darin mit schon fast fotorealistischen Winterlandschaften aus der Sicht eines Piloten. Der neue „Flight Simulator“ soll noch 2020 am PC und der Xbox One an den Start gehen und dank Cloud-Unterstützung bei seinen Berechnungen eine noch nie dagewesene Grafikpracht und extrem realistische und detailgetreue Landschaften bieten. Ein genaues Veröffentlichungsdatum gibt es noch nicht.