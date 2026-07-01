Wimbledon: Miedler übersteht erste Doppelrunde

Während in Wimbledon seit Mittwoch alle ÖTV-Spieler im Einzel ausgeschieden sind, gab es für Lucas Miedler im Herren-Doppel ein Erfolgserlebnis.
Miedler konnte mit seinem portugiesischen Partner Francisco Cabral die erste Runde überstehen. Gegen die Paarung Diego Hidalgo und Matej Vocel (ECU/CZE) hieß es am Ende 6:7 (4), 7:5 und 7:6(2).
Miedle rist mit Cabral in Wimbledon an Position 11 gesetzt. Die Gegner in der zweiten Runde stehen noch nicht fest.
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