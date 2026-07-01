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Lukaku muss schlichten

Trinkpausen-Eklat: Belgier gehen aufeinander los

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
01.07.2026 23:45
Dicke Luft bei den Belgiern im Spiel gegen den Senegal: Leandro Trossard (Nummer 10) und Youri ...
Dicke Luft bei den Belgiern im Spiel gegen den Senegal: Leandro Trossard (Nummer 10) und Youri Tielemans (Nummer 8) lieferten sich ein heftiges Wortgefecht. Romelu Lukaku (Mitte) musste schlichten.(Bild: AFP/ALEX GRIMM)
Porträt von Franz Hollauf
Von Franz Hollauf

Das sieht man auch nicht alle Tage: Während einer Trinkpause in der 2. Hälfte sind einige Akteure Belgiens aufeinander losgegangen. 

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Der Frust wegen des - zu diesem Zeitpunkt - 0:2-Rückstandes gegen den Senegal im Sechzehntelfinale war offensichtlich schon riesengroß im Lager der Belgier.

Wortgefecht während Trinkpause
In der 70. Minute gab es eine Trinkpause und in dieser lieferte sich Kapitän Youri Tielemans mit Leonardo Trossard ein heftiges Wortgefecht in der Nähe der belgischen Bank.

Fast hatte man die Befürchtung, als würden beide Spieler auch handgreiflich werden. Doch bevor es dazu kam, musste Superstar Romelu Lukaku den Streit schlichten und die beiden Hitzköpfe voneinander trennen. 

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