Trinkpausen-Eklat: Belgier gehen aufeinander los

Das sieht man auch nicht alle Tage: Während einer Trinkpause in der 2. Hälfte sind einige Akteure Belgiens aufeinander losgegangen.
Der Frust wegen des - zu diesem Zeitpunkt - 0:2-Rückstandes gegen den Senegal im Sechzehntelfinale war offensichtlich schon riesengroß im Lager der Belgier.
Wortgefecht während Trinkpause
In der 70. Minute gab es eine Trinkpause und in dieser lieferte sich Kapitän Youri Tielemans mit Leonardo Trossard ein heftiges Wortgefecht in der Nähe der belgischen Bank.
Fast hatte man die Befürchtung, als würden beide Spieler auch handgreiflich werden. Doch bevor es dazu kam, musste Superstar Romelu Lukaku den Streit schlichten und die beiden Hitzköpfe voneinander trennen.
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