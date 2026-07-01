Schweden: Bargeld muss teilweise angenommen werden

Kein echtes Bargeld-Comeback

Ein echtes Bargeld-Comeback ist die Gesetzänderung nicht. Von der Regel gibt es zudem zahlreiche Ausnahmen – etwa für Supermärkte, in denen es gar keine bemannten Kassen mehr gibt. Händler können sich außerdem auf die Kosten eines Bargeld-Systems berufen. Mehr als 25 Münzen müssen die Geschäfte zudem nicht annehmen. Und: Es gibt keinen Plan, ob und wie Verstöße gegen die neue Regelung geahndet werden sollen.