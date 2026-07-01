WM: USA gegen Bosnien ab 2 Uhr LIVE

Dass die US-Amerikaner nicht unschlagbar sind, bewiesen die Türken im letzten, für die USA allerdings bereits bedeutungslosen Gruppenspiel mit einem 3:2-Sieg. Gewissenhafte Vorbereitung lautet nun die Devise, umso mehr, als die US-Boys nicht genau wissen, was auf sie zukommt. „Ich weiß nicht, ob wir mit Bosnien wirklich nur defensiv eingestellt rechnen sollten. Wir müssen das Unerwartete erwarten“, betonte Ream. Die Hoffnung der Amerikaner liegt auch darin, zum vierten Mal in einem WM-Match hintereinander in Führung zu gehen und so das Heimpublikum in Atlanta entsprechend anzuheizen. Das soll mit einer Offensiv-Formation gelingen, die von Christian Pulisic und Folarin Balogun angeführt wird.