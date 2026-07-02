In 9,67 Sekunden zum Sprint-König von Eisenstadt!

Olympiasieger, Weltrekordhalter und wahre Nationalhelden. Stars, soweit das Auge reicht! Eisenstadt wurde zum bereits siebenten Mal zur großen Bühne der Leichtathletik-Elite. Die Fans strömten in die burgenländische Landeshauptstadt. Genau wie der Regen, der den Veranstaltern um Rolf Meixner schon vor dem ersten Startstuss gewaltig einen Strich durch die Rechnung machte. Noch bevor die blitzschnellen Sprinter überhaupt in ihre Startblöcke gingen, zuckten die Blitze am Himmel über Eisenstadt. Der Stimmung tat das aber keinen Abbruch. Auf der Tribüne brodelte es trotzdem. Und die bekannt schnelle Bahn brannte. Denn auf dieser wurde es historisch.

König von Eisenstadt

Denn in der Königsdisziplin, dem 100 Meter Sprint, kam es zu Fabelzeiten. Der italienische Doppelolympiasieger Marcell Jacobs krönte sich in 9,67 Sekunden (!) zum König von Eisenstadt. Auch dank eines unglaublichen Rückenwindes von 4,1 m/s erreichte er die zweitbeste Zeit, die jemals im 100 Meter Sprint gelaufen wurden. Nur ein gewisser Usain Bolt war einst schneller. „Diese Bahn hier ist ja noch schneller, als mir erzählt wurde. Hier zu starten ist das Beste, was mir passieren hätte können im Hinblick auf die EM in Birmingham“, strahlte das Sprint-Ass.