Polen will Huawei nicht vom 5G-Ausbau ausschließen

Eine endgültige Entscheidung werde voraussichtlich in den kommenden Wochen fallen, so Okonski. Die Telekommunikationsinfrastruktur in Polen ist stark von Huawei-Geräten abhängig, zum Teil weil sie preisgünstiger sind. Die Betreiber verwenden ihre Ausrüstung auch in 5G-Versuchen. Ein Ausschluss Huaweis würde daher zu höheren Kosten führen.