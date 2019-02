Huawei: 5G und die Angst vorm Giganten aus China

Hintergrund: 5G nennt man in der IT-Branche die nächste Mobilfunkgeneration. Huawei forscht laut eigenen Angaben seit einem Jahrzehnt daran. In Österreich will man mit dem Netzausbau bis 2025 fertig sein. 2020 will Minister Hofer alle Landeshauptstädte damit ausstatten. Gegenüber heutiger LTE-Technik (4G) ist 5G viel schneller: Während LTE bis zu 300 Megabit pro Sekunde überträgt, sind es bei 5G zehn Gigabit (10.000 Megabit). Damit kann man unter optimalen Bedingungen ein Gigabyte Daten - die Größe eines kompletten komprimierten Spielfilms in DVD-Qualität - in der Sekunde übertragen. 5G gilt als Schlüsseltechnologie für das selbstfahrende Auto.