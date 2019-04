Wahre Helden kommen lachend ins Ziel

Carbo-Loading, Aufladen der Muskulatur mit Kohlenhydraten, brauche ich das wirklich? Und wenn ja, wie geht das? Wer am Sonntag die gesamte olympische Marathon-Distanz vor sich hat, sollte zusammen mit dem Trainings- eigentlich auch einen Ernährungsplan eingehalten haben. Für diese Läufer gilt: zwei bis vier Tage erhöhte Kohlenhydratzufuhr. Liegt der Halbmarathon vor Ihnen, genügt ein Tag, bei kürzeren Distanzen besteht kein extra Bedarf. Mag. Sabine Bisovsky und Mag. Eva Unterberger, Ernährungswissenschafterinnen aus Wien und Bad Ischl, als „Asphalt-Antilopen“ beim VCM in der Staffel unterwegs, empfehlen 8-10 g Kohlenhydrate pro kg Körpergewicht und Tag: „Wiegen Sie z. B. 75 kg, sind das 600-750 g. Füllt man seine Speicher jetzt, zehrt der Körper im Rennen nicht nur von schnell verfügbarer Energie, sondern auch von mitgebunkertem Kalium und Wasser. Denn mit jedem Gramm Kohlenhydrate werden rund 3 g Wasser und 20 mg Kalium mit eingelagert - also keine Angst vor einer vorübergehenden Gewichtszunahme von bis zu 2 kg. In diesem Fall ist es wirklich nur (wertvolles!) Wasser“.