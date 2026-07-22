Grundbuchdaten gelöscht! EU-Land erlebt Cyber-GAU

Der Zeitpunkt des Hackerangriffs könnte nicht heikler sein – vor allem für Käufer. Zum 1. August 2026 soll in Rumänien die Mehrwertsteuer für den Kauf von Neubauwohnungen drastisch von neun auf 21 Prozent steigen. Da tausende Transaktionen vor dieser Frist blockiert sind, drohen Bürgern massive Mehrkosten oder der Verlust ihrer Anzahlungen. Zahlreiche Neubaukäufe waren exakt so geplant, dass sie vor diesem Stichtag abgeschlossen werden – was nun unmöglich scheint.