Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hacker legt alles lahm

Grundbuchdaten gelöscht! EU-Land erlebt Cyber-GAU

Web
22.07.2026 17:15
In Rumänien können keinerlei Grundbuchdaten abgerufen werden.
In Rumänien können keinerlei Grundbuchdaten abgerufen werden.(Bild: Dragoș Asaftei - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Rumänien ist ein digitales Horrorszenario wahr geworden! Ein Hacker löschte offenbar die Grundbuch-Datenbank des Landes. Der gesamte Immobilienmarkt steht seither still – und Käufern droht bereits in wenigen Tagen neues Ungemach.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Nach einem gescheiterten Erpressungsversuch gegenüber der nationalen Katasterbehörde ANCPI begann der Hacker mit der Löschung der Systeme. Er brüstete sich im Darknet damit, auch die Online-Sicherungskopien (Backups) so manipuliert zu haben, dass eine Wiederherstellung unmöglich sei. Zudem bot er Medienberichten zufolge Quellcodes und interne Daten zum Verkauf an. Da das rumänische Grundbuch- und Katastersystem vollständig digitalisiert ist, hat der Ausfall schwerwiegende Konsequenzen.

Die Katastrophe scheint perfekt! Nun herrscht landesweit Stillstand: Immobilientransaktionen sind blockiert, Notare können keine Verkäufe mehr beglaubigen, Banken vergeben keine Hypotheken und Eigentümernachweise können nicht mehr ausgewiesen werden. 

Zeitpunkt als Katastrophe für Käufer
Wie das Fachportal „Risky Business“ unter Berufung auf Insiderquellen berichtet, verschaffte sich der Angreifer mit gültigen Zugangsdaten Zutritt zur ANCPI. Der Vorfall wurde Mitte Juli öffentlich und zunächst als „technisches Problem“ abgetan. Die rumänische Behörde musste den Cyberangriff mittlerweile zugeben. Offizielle Apps und Webseiten sind seither offline.

Der Zeitpunkt des Hackerangriffs könnte nicht heikler sein – vor allem für Käufer. Zum 1. August 2026 soll in Rumänien die Mehrwertsteuer für den Kauf von Neubauwohnungen drastisch von neun auf 21 Prozent steigen. Da tausende Transaktionen vor dieser Frist blockiert sind, drohen Bürgern massive Mehrkosten oder der Verlust ihrer Anzahlungen. Zahlreiche Neubaukäufe waren exakt so geplant, dass sie vor diesem Stichtag abgeschlossen werden – was nun unmöglich scheint.

Die Behörde ist seither um Schadensbegrenzung bemüht und versucht, eine Panik zu vermeiden. Entgegen den Darstellungen des Hackers behauptet die ANCPI für eigene „Offline-Backups“ zu verfügen. Man arbeite fieberhaft an der Wiederherstellung, hieß es in einer Stellungnahme. Ein genauer Zeitpunkt für die Wiederaufnahme des Normalbetriebs ist aber völlig unklar.

Lesen Sie auch:
OpenAI sprach von einem „beispiellosen Cyber-Vorfall“.
Beispielloser Vorfall
KI brach aus und führte Hackerangriff durch!
22.07.2026

Gleichzeitig wird darauf verwiesen, dass in der Öffentlichkeit kursierende Informationen über die Folgen „weder der Realität noch dem Stand der Ermittlungen entsprechen“. Das rumänische Parlament wurde zudem zu einer Sondersitzung einberufen. Der Senat diskutiert jetzt eine Notverordnung zur Fristverlängerung der Mehrwertsteuer-Erhöhung.

Leichtes Spiel für Hacker: „passw0rd“ als Passwort
Hinter dem Angriff wird ein Hacker mit dem Darknet-Pseudonym „ByteToBreach“ vermutet. Laut IT-Sicherheitsexperten soll es sich um einen Kriminellen handeln, der von Algerien aus operiert. Er gilt als „technisch versierter Cyberkrimineller“, der bereits für Angriffe auf Regierungsportale bekannt ist. Die rumänische Cybersicherheitsbehörde (DNSC) hatte die ANCPI zuvor mehrmals vor eklatanten Sicherheitslücken gewarnt. 

Veraltete Betriebssysteme, fehlende Firewalls und extrem schwache Passwörter ebneten dem Angreifer den Weg. Die rumänische Investigativplattform „Public Record“ deckte nach einer Analyse der geleakten Daten auf, wie leicht es dem Hacker gemacht wurde. Der Hacker fand dem Bericht zufolge im System der staatlichen Katasterbehörde aktive Mitarbeiterkonten vor, die extrem schwache und banale Standardpasswörter wie „passw0rd“ nutzten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Web
22.07.2026 17:15
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Rumänien
Hacker
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In „Chop Chop Inc.“ müssen Gamer aus einer kleinen Werkstatt ein boomendes Möbelimperium ...
Stolz auf Holz
„Chop Chop Inc.“: Vom Holzfäller zum „Möbilliär“
Krone Plus Logo
50.000 Stück bestellt
Front ohne Soldaten: Die Kampfroboter der Ukraine
Influencerin packt aus
Was ist in Sozialen Medien eigentlich noch echt?
Wer mitreden will, muss ihre Sprache sprechen: Rund 5,8 Millionen Österreicherinnen und ...
Krone Plus Logo
Endlich mitreden
Das A bis Z des Gaming: So lernen Sie „13375p34k“!
Feuersbrunst an der A23: Am vergangenen Wochenende sorgten falsch entsorgte Lithium-Ionen-Akkus ...
Krone Plus Logo
Rufe nach Pfandsystem
Akku-Brände: Die Gefahr in Elektro-Alltagsgeräten
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Trump sorgt nach WM-Finale für bizarre Szenen
151.753 mal gelesen
Donald Trump überreichte Rodri den WM-Pokal – und wollte danach (einmal mehr) nicht ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach WM-Finale
141.294 mal gelesen
Argentiniens Leandro Paredes (2. von re.) ging nach dem WM-Finale auf die Spanier los.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Abrechnung nach Finale: „Fußball 1, Verbrecher 0“
125.344 mal gelesen
Während ganz Spanien feiert, vergießt Lionel Messi (re.) nach dem WM-Finale bittere Tränen.
Innenpolitik
Van der Bellen: „Ich mach’ da nicht mit“
1676 mal kommentiert
Bundespräsident Alexander Van der Bellen warnt in Bregenz davor, es sich zu bequem zu machen.
Steiermark
Lkw fährt mit NS-Parole durch die Steiermark
1431 mal kommentiert
Mit einem Spruch, der im Nationalsozialismus die Mordopfer in den Konzentrationslagern ...
Innenpolitik
„Kenne ihn anders“: Ludwig stärkt Ruck den Rücken
710 mal kommentiert
Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ, re.) rechnet nicht mit einem Rückzug des Wiener ...
Mehr Web
Hacker legt alles lahm
Grundbuchdaten gelöscht! EU-Land erlebt Cyber-GAU
„MrsBeast gefunden“
MrBeast: Der reichste YouTuber Welt hat geheiratet
Datenschutz-Ausnahme
EU erlaubt Chatkontrollen gegen Kindesmissbrauch
Starke Unzufriedenheit
China wettert gegen EU-Strafe für AliExpress
Milliarden-Deal
Microsoft und Mistral AI bauen ihre KI-Allianz aus

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf