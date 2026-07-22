Bakterien-Alarm! Hier herrscht jetzt Badeverbot

Bakterien können Magen-Darm-Erkrankungen verursachen

Die nachgewiesenen E.coli-Bakterien können Magen-Darm-Erkrankungen verursachen. Mit den Ergebnissen hatte in der Gemeinde niemand gerechnet. „Das hat uns völlig überrascht“, sagt Bürgermeister Edi Scheuhammer zur „Krone“. Erst am Mittwoch wurde die Gemeinde von der Bezirkshauptmannschaft über die Laborergebnisse informiert. Noch am selben Tag wurden Hinweistafeln aufgestellt und das Badeverbot vorbereitet. Experten versuchen jetzt herauszufinden, woher die Bakterien kommen. Als mögliche Ursache kommen Wasservögel sowie menschliche oder tierische Fäkalien infrage.