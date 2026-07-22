Im Namen des Vaters: „Es war reine Schauspielerei“

„Ich wollte nicht, dass so etwas vor meinem Sohn passiert“, so der Vater, der den ihm Unbekannten am Krawattl packt und ums Eck drängt. Nach einem Stoß fällt der Polizist um. Er ruft seine Kollegen an. Und die Rettung, weil er schwer verletzt sei. Während dieses Gesprächs reißt ihm der 44-Jährige das Handy aus der Hand: „Rettung brauchen wir nicht.“ Die Streife trifft ein, das Rote Kreuz nicht. Der Angeklagte interpretiert den Vorfall so: „Er ist theatralisch zu Boden gegangen. Ein sehr guter Schauspieler.“