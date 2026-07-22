Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kinder als Spielball

Im Namen des Vaters: „Es war reine Schauspielerei“

Burgenland
22.07.2026 17:00
Der Angeklagte bekannte sich am Landesgericht Eisenstadt teilweise schuldig.
Der Angeklagte bekannte sich am Landesgericht Eisenstadt teilweise schuldig.(Bild: Harald Schume, Krone KREATIV)
Porträt von Harald Schume
Von Harald Schume

Ein 44-jähriger Burgenländer soll beim Abholen seines Sohnes dem Fünfjährigen und einem Undercover-Polizisten Schaden zugefügt haben. Der Mann spricht am Landesgericht Eisenstadt von einer Intrige.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Leidtragenden bei Scheidungen sind immer die Kinder, in diesem Fall ist es ein Fünfjähriger, der die Wochenenden wechselweise mit Mama oder Papa zu verbringen hat. Ob er will? Oder nicht?

Also setzt sich der Burgenländer alle zwei Wochen ins Auto, um seinen „heiß geliebten Sohn“ abzuholen. Das hat immer gut funktioniert, nur am 1. Mai nicht. „Ein geplanter, dreister Hinterhalt“, so der Angeklagte vor Gericht, der der Meinung ist, dass ihm die Kindsmutter das Besuchsrecht entziehen will.

Der 44-Jährige steht also vor der Tür. Die Mama hält das Kind im Arm und sagt: „Er will nicht mitkommen.“ Nach ewigem Hin- und Her resigniert der Vater, will sich vom Kleinen verabschieden und greift nach ihm. Er soll ihn an den Armen gepackt haben. Die Frau schreit: „Hör auf!“

In geheimer Mission: Ein „Bekannter“ ist zur Stelle
Nun kommt das Opfer ins Spiel, ein „Bekannter und Kollege“ der Mutter, der sich wie so oft in seiner Freizeit uneigennützig im Technik-Raum versteckt hat, wenn der Bub abgeholt werden wird, um notfalls zur Stelle zu sein. Der 51-jährige Polizist stürmt aus dem Versteck, stellt den Vater, es werden unhöfliche Worte ausgetauscht.

„Ich wollte nicht, dass so etwas vor meinem Sohn passiert“, so der Vater, der den ihm Unbekannten am Krawattl packt und ums Eck drängt. Nach einem Stoß fällt der Polizist um. Er ruft seine Kollegen an. Und die Rettung, weil er schwer verletzt sei. Während dieses Gesprächs reißt ihm der 44-Jährige das Handy aus der Hand: „Rettung brauchen wir nicht.“ Die Streife trifft ein, das Rote Kreuz nicht. Der Angeklagte interpretiert den Vorfall so: „Er ist theatralisch zu Boden gegangen. Ein sehr guter Schauspieler.“

Ein Monat Krankenstand
Nun hätte so mancher im Auditorium beim Prozess gern die Frage gestellt: Lernt man auf der Polizeischule nur Theorie? „Ich konnte mich nicht verteidigen“, sagt das Opfer (51), das nach diesem Gerangel eine Thorax-Prellung, ein Hämatom und Abschürfungen davontrug. „Ich hatte nachher einen Stechschmerz beim Husten!“ Die nahezu aufgelegte Frage der Richterin: „Und deswegen waren Sie einen Monat im Krankenstand?“, wird beantwortet mit: „Das hat der Doktor halt so verschrieben.“

Ein teurer Ausflug
Seit dem Vorfall sah der Vater den Buben fünfmal. Am Freitag wird er ihn seit langer Zeit fürs Wochenende abholen. Im Kindergarten. Oder am Spielplatz. Keinesfalls beim Haus der Mutter, davon rät die Psychologin des Fünfjährigen ab. „Er freut sich schon drauf“, sagt der Burgenländer, der die Diversion akzeptiert: 3000 Euro Geldbuße, 250 Euro für den Polizisten, 2000 Euro an die Finanzprokuratur wegen dessen Verdienstentgangs. Was die Nötigung betrifft – Kind entreißen, Handy wegnehmen – wird der Mann freigesprochen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
22.07.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
15° / 24°
Symbol wolkig
Güssing
12° / 24°
Symbol bedeckt
Mattersburg
14° / 25°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
14° / 25°
Symbol wolkig
Oberpullendorf
14° / 24°
Symbol wolkig

krone.tv

Von links: ÖVP-Klubchef Ernst Gödl, Vizekanzler Andreas Babler und NEOS-Mediensprecherin Henrike ...
FPÖ, Grüne unzufrieden
So baut die Regierung die Medienförderungen um
Auricelia R. wollte das Baby mit nach Hause nehmen. Dort stand ein bereits komplett ...
Brasilianerin In Haft
Pflegerin wollte Neugeborenes aus Spital entführen
Der deutsche Bahnmitarbeiter, der am Freitagabend aus einem fahrenden Zug gestürzt ist, kämpft ...
Verdächtiger frei
Bahnmitarbeiter nach Sturz außer Lebensgefahr
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Dengler-Rauswurf
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
Die recht ungewöhnlich Wolkenformation war mindestens zehn Minuten lang deutlich am Himmel zu ...
Zehn Minuten zu sehen
Wolken formen am Himmel über China die Zahl 6
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Trump sorgt nach WM-Finale für bizarre Szenen
151.753 mal gelesen
Donald Trump überreichte Rodri den WM-Pokal – und wollte danach (einmal mehr) nicht ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach WM-Finale
141.294 mal gelesen
Argentiniens Leandro Paredes (2. von re.) ging nach dem WM-Finale auf die Spanier los.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Abrechnung nach Finale: „Fußball 1, Verbrecher 0“
125.344 mal gelesen
Während ganz Spanien feiert, vergießt Lionel Messi (re.) nach dem WM-Finale bittere Tränen.
Innenpolitik
Van der Bellen: „Ich mach’ da nicht mit“
1676 mal kommentiert
Bundespräsident Alexander Van der Bellen warnt in Bregenz davor, es sich zu bequem zu machen.
Steiermark
Lkw fährt mit NS-Parole durch die Steiermark
1431 mal kommentiert
Mit einem Spruch, der im Nationalsozialismus die Mordopfer in den Konzentrationslagern ...
Innenpolitik
„Kenne ihn anders“: Ludwig stärkt Ruck den Rücken
710 mal kommentiert
Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ, re.) rechnet nicht mit einem Rückzug des Wiener ...
Mehr Burgenland
Böse Überraschung
Bakterien-Alarm! Hier herrscht jetzt Badeverbot
Küsschen zum Abschied
3800 Kilometer! Per Rad bis ans Ende von Europa
Golser Volksfest
Traditionelle Weinkost feiert ein Comeback
Fans enttäuscht
120 Euro für Carpendale – und keine Bühnensicht
Lehrlingsausbildung
Drohen dem Land Burgenland jetzt EU-Sanktionen?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf