Italien: Wolf greift Kind an, tötet Familienhund

Familienhündin zu Tode gebissen

Die Familienhündin „Destiny“ bemerkte das Raubtier wohl als Erstes, stellte sich dem Wolf in den Weg. Ihren Mut bezahlte die Hündin mit dem Leben, der Wolf fügte ihr bei dem Angriff tödliche Bisswunden an der Kehle zu.

Die Mutter brachte währenddessen den kleinen Buben in Sicherheit, der Wolf attackierte allerdings auch die Frau, fügte ihr mehrere Verletzungen zu, die später im Krankenhaus behandelt werden mussten. Durch die Schreie der Familie wurden Nachbarn alarmiert, gemeinsam gelang es schließlich, das Raubtier zu verscheuchen, berichtet „Südtirol News“ und der „Corriere della Sera“. Das Kind blieb unversehrt.