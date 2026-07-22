EU-Kommission lehnt Sellners Bürgerinitiative ab

„Widerspruch zu Werten der Union“

Allerdings hat die EU bereits jetzt entschieden, den „Save Europe Act“ unabhängig der künftigen Zahl der Unterschriften nicht zuzulassen. Sie verstoße offenkundig gegen die im Vertrag und der EU-Grundrechtecharta verankerten Werte. „Die Initiative muss einen ernsthaften Vorschlag enthalten und darf nicht als Vehikel für beleidigende oder karikaturhafte Botschaften missbraucht werden“, teilte die Brüsseler Behörde mit. Die Kriterien, auf denen der Vorschlag basiere, seien eine Diskriminierung aufgrund der Ethnie. Daher könne die Initiative nicht registriert werden, hieß es weiter.