Trump wittert „Manipulation“ beim US-Wahlsystem

„RETTET AMERIKA!!!“, schrieb der US-Präsident am Mittwochmorgen (Ortszeit) auf seiner Plattform Truth Social. Am Vortag war öffentlich geworden, dass im Wählerverzeichnis des Bundesstaates an der US-Ostküste zwischen Juni 2023 und Juni 2024 tausende Menschen irrtümlich registriert wurden, die keine US-Bürger sind.

Wenige nutzten das „unrechtmäßige Wahlrecht“

Trump bezeichnete das amerikanische Wahlsystem als „manipuliert“. New Jerseys demokratische Gouverneurin Mikie Sherrill erklärte den Fehler mit einer „schwerwiegenden Softwarepanne“. Unmittelbar nach dem Bekanntwerden des Fehlers habe sie eine interne Untersuchung angeordnet und die Streichung der betroffenen Personen aus dem Wählerregister veranlasst. Einer vorläufigen Untersuchung zufolge hätten weniger als 400 der in dem Zeitraum neu registrierten Wähler tatsächlich ihre Stimme bei einer Wahl abgegeben. Diese seien sowohl als Demokraten, als auch als Republikaner und parteilose Wähler registriert gewesen.