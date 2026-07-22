Hitler-Haus fungiert jetzt als Polizeizentrum

Nach dem jahrelangen Hin und Her hat es jetzt sozusagen Tür und Schloss: jenes Gebäude im oberösterreichischen Braunau, in dem einst Adolf Hitler geboren worden ist. Es fungiert ab sofort als Polizeizentrum.
Moderne, in Grautönen glitzernde Böden, Stufenverkleidungen aus dunklem Stahl, Gedenksteine in Gangvitrinen ausgestellt und Zellen eingebettet in alte Rundbögen-Mauern: Auf die Idee, dass man hier, in der Salzburger Vorstadt 15 in Braunau (Oberösterreich), im einstigen Geburtshaus von Adolf Hitler steht, kommt spätestens jetzt tatsächlich keiner mehr.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.