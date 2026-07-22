Hitler-Haus fungiert jetzt als Polizeizentrum

Moderne, in Grautönen glitzernde Böden, Stufenverkleidungen aus dunklem Stahl, Gedenksteine in Gangvitrinen ausgestellt und Zellen eingebettet in alte Rundbögen-Mauern: Auf die Idee, dass man hier, in der Salzburger Vorstadt 15 in Braunau (Oberösterreich), im einstigen Geburtshaus von Adolf Hitler steht, kommt spätestens jetzt tatsächlich keiner mehr.