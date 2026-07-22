Viral auf Social Media: Wer steckt hinter „Aura“?

Wer aktuell auf TikTok unterwegs ist, kommt an „Aura“ wohl kaum vorbei. Allein das offizielle Musikvideo auf YouTube wurde inzwischen mehr als 4 Millionen Mal aufgerufen. Der Song von Leni und Toby Woess wird auch in Tausenden Videos verwendet, gleichzeitig hagelt es Spott, Memes und Parodien. Genau dieser Mix aus Hype und Kritik hat den Song erst so richtig groß gemacht.