Viral auf Social Media: Wer steckt hinter „Aura“?

Der Song „Aura“ von Leni und Toby Woess ist derzeit überall auf Social Media und ein absolut viraler Hit. Während die einen ihn feiern, können andere mit dem Ohrwurm gar nichts anfangen. Doch wer steckt eigentlich hinter der Family Woess – und warum ist der Song so viral?
Wer aktuell auf TikTok unterwegs ist, kommt an „Aura“ wohl kaum vorbei. Allein das offizielle Musikvideo auf YouTube wurde inzwischen mehr als 4 Millionen Mal aufgerufen. Der Song von Leni und Toby Woess wird auch in Tausenden Videos verwendet, gleichzeitig hagelt es Spott, Memes und Parodien. Genau dieser Mix aus Hype und Kritik hat den Song erst so richtig groß gemacht.
Erste Videos während Corona-Pandemie
Hinter dem Lied steckt die Family Woess aus Österreich. Die Familie – Mama Jenny, Papa Richy sowie die Geschwister Leni und Toby – startete 2020 während der Corona-Pandemie mit ersten TikTok-Videos. Heute teilen sie auf TikTok, Instagram und YouTube vor allem Tanzvideos, Challenges, Comedy und Einblicke in ihren Familienalltag. Ihr Markenzeichen: viel Humor und verrückte Ideen.
„Schlechtester Song aller Zeiten“
Mit „Aura“ gelang den Geschwistern nun der bislang größte Erfolg. Allerdings nicht unbedingt, weil alle den Song gut finden. In den sozialen Netzwerken wird heftig darüber diskutiert, viele Nutzer nennen ihn sogar den „schlechtesten Song aller Zeiten“.
Unzählige Creator nutzen den Sound
Trotzdem (oder vielleicht gerade deshalb) verbreitete sich das Lied rasant. Unzählige Creator nutzen den Sound für ihre eigenen Videos, wodurch die Reichweite immer weiter ansteigt.
Viraler Trend auf Social Media
Das zeigt einmal mehr, wie Social Media funktioniert: Ob ein Song gefeiert oder belächelt wird, spielt oft nur eine Nebenrolle. Entscheidend ist, dass möglichst viele Menschen darüber sprechen – und genau das hat die Family Woess mit „Aura“ geschafft.
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