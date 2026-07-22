Pitts Tochter Vivienne legt seinen Nachnamen ab

Anfang dieses Monats schlossen beide Geschwister zudem das nach kalifornischem Recht vorgeschriebene Verfahren zur Veröffentlichung ihrer Namensänderung in einer Zeitung ab. Die entsprechenden Bekanntmachungen erschienen vier Wochen in Folge im „Los Angeles Daily Journal“. Laut Unterlagen, die „Page Six“ vorliegen, beantragte die 21-jährige Zahara die Namensänderung zu Zahara Marley Jolie, nachdem sie diesen Namen bereits bei ihrer Abschlussfeier am Spelman College öffentlich verwendet hatte. Der 24-jährige Maddox möchte künftig Maddox Chivan Jolie heißen.