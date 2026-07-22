Patientin (73) raucht im Spitalszimmer: Explosion!

„Durch das Ereignis bestand nicht nur eine erhebliche Gefahr für die Patientin selbst, sondern auch für andere Patientinnen und Patienten sowie für das Krankenhauspersonal. Leider kommt es in Österreich immer wieder zu gefährlichen Zwischenfällen, weil Patienten trotz ausdrücklichen Rauchverbots in ihren Zimmern rauchen. Ich habe kein Verständnis dafür, dass hier Patienten und Mitarbeiter gefährdet werden“, sagt Primar Christian Walch, stellvertretender ärztlicher Leiter der Barmherzigen Brüder in Graz.