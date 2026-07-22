Epstein-„Mädchenjäger“ (69) lag tot in Küche

Siad soll nämlich gezielt junge Frauen und Mädchen an den Sexualstraftäter Epstein vermittelt haben. In Nachrichten an Epstein erwähnte Siad mehrfach Mädchen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren. Einmal schrieb Siad etwa in einer E-Mail von einer 15-jährigen Französin, deren Eltern „sehr glücklich sind, dass ihre Tochter Model wird.“ Er versprach Epstein auch „eine Liste von fünf Mädchen zwischen 16 und 17 Jahren“ aus Skandinavien.