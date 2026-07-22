Orbán ruft zu Widerstand gegen Magyar auf

„Reise zur Fußball-WM selbst finanziert“

Orbán sprach bei diesem Auftritt vor der Presse auch über die Razzia bei der Fidesz und über seine Reise zur Fußball-Weltmeisterschaft in die USA, wo er an Verhandlungen teilgenommen haben soll. Er habe sich die Reise selbst finanziert, sagte er und wies Kritik zurück, bei wichtigen politischen Entscheidungen nicht in Ungarn gewesen zu sein.