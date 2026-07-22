Orbán ruft zu Widerstand gegen Magyar auf

Nach seiner Niederlage bei den Parlamentswahlen im April ist Ungarns Ex-Premier Viktor Orbán am Mittwoch erstmals vor die Presse getreten. Er rief zum „nationalen Widerstand“ gegen die Regierung und insbesondere Premier Péter Magyar auf. In Ungarn habe sich ein „autoritäres Regime“ etabliert, behauptete der Politiker.
Zugleich versprach er, den demokratischen Rechtsstaat in Ungarn wiederherzustellen. Bei der Aussage zum autoritären Regime bezog er sich insbesondere auf die neue Verfassungsänderung, die die Amtszeit von Präsident Tamás Sulyok und dem Leiter des Verfassungsgerichts beendet. Sulyok sei das letzte legitime Staatsoberhaupt gewesen, sagte Orbán. Die neue Regierung hat die Verfassungsänderung mit einem schweren Vertrauensverlust begründet, da Sulyok 2024 von Fidesz-Abgeordneten gewählt worden war.
In Kürze wird das Parlament eine neue Präsidentin oder einen neuen Präsidenten wählen. „In Ungarn hat wieder das Zeitalter der Tyrannei begonnen“, kommentierte der ehemalige Premier. Das neue politische System sei illegitim. Seine Partei Fidesz werde nun alle friedlichen Mittel gegen den Machtmissbrauch innerhalb und außerhalb des Parlaments einsetzen. Orbán war seitens der EU immer wieder wegen mangelnder Rechtsstaatlichkeit in Ungarn kritisiert worden, weswegen Milliarden Euro Fördergelder eingefroren wurden.
In Ungarn hat wieder das Zeitalter der Tyrannei begonnen.
Ungarns Ex-Premier Orbán wirft der neuen Regierung vor, politische Gegnerinnen und Gegner zu verfolgen.
„Reise zur Fußball-WM selbst finanziert“
Orbán sprach bei diesem Auftritt vor der Presse auch über die Razzia bei der Fidesz und über seine Reise zur Fußball-Weltmeisterschaft in die USA, wo er an Verhandlungen teilgenommen haben soll. Er habe sich die Reise selbst finanziert, sagte er und wies Kritik zurück, bei wichtigen politischen Entscheidungen nicht in Ungarn gewesen zu sein.
Wie berichtet, gab es am Dienstag eine Razzia in einem Datenzentrum der früheren Regierungspartei Fidesz. Es geht unter anderem um den Verdacht der Veruntreuung. Kurz vor dem Regierungswechsel sollen zahlreiche Förderungen an Projekte vergeben worden sein, deren Nutzen fragwürdig war. Der Ex-Premier sagte dazu, die Server seien beschlagnahmt worden. Die Korruptionsvorwürfe wies er zurück.
Magyars TISZA-Partei verfügt über eine Zweidrittelmehrheit im Parlament und kann daher Änderungen aus Orbáns 16-jähriger Amtszeit rückgängig machen. Sie bestreitet ein autoritäres Vorgehen gegen politische Gegnerinnen und Gegner. Man wolle die Korruption eindämmen und sich europäischen Grundsätzen wieder annähern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.