193 UN-Mitgliedsstaaten, bei FIFA gibt es über 200 Mitglieder

Laut Trumps Sonderbeauftragten für Globale Partnerschaften, Paolo Zampolli, bringt der FIFA-Chef die idealen Voraussetzungen für den Job an der Spitze der UNO mit. „Es gibt gewisse Ähnlichkeiten“ zwischen den Ämtern des FIFA-Präsidenten und des UN-Generalsekretärs, sagte Zampolli, der auch mit Infantino befreundet ist. „Bei den Vereinten Nationen hat man es mit 193 Mitgliedstaaten zu tun. Bei der FIFA gibt es über 200 Mitglieder – und Giannis beeindruckende Erfolgsbilanz zeigt, dass er weiß, wie man das Ganze leitet.“ Der Hauptsitz der FIFA befindet sich in Zürich (Schweiz).