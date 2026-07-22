Schwester von WM-Trainer bei Unfall gestorben

„Mit tiefer Trauer haben wir erfahren, dass Caterina Montella, die Schwester unseres Nationaltrainers Vincenzo Montella, nach einem schweren Unfall in ihrem Haus im Krankenhaus, in dem sie behandelt wurde, verstorben ist“, heißt es in einer Mitteilung des türkischen Verbandes. „Die Trauerfeier für die verstorbene Caterina Montella findet heute um 16.30 Uhr Ortszeit in der San-Nicola-Kirche im Stadtteil Castello di Cisterna in Neapel statt. Als Türkischer Fußballverband sprechen wir angesichts des Todes der verstorbenen Montella vor allem unserem Nationaltrainer Vincenzo Montella sowie seiner Familie und seinen Angehörigen unser tiefstes Beileid aus.“