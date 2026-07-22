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„Tiefe Trauer!“

Schwester von WM-Trainer bei Unfall gestorben

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
22.07.2026 16:59
Vincenzo Montella
Vincenzo Montella(Bild: AFP/FREDERIC J. BROWN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Schwerer Schicksalsschlag für Vincenzo Montella! Der türkische Nationaltrainer trauert um seine Schwester Caterina, die infolge eines häuslichen Unfalls gestorben ist.

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 „Mit tiefer Trauer haben wir erfahren, dass Caterina Montella, die Schwester unseres Nationaltrainers Vincenzo Montella, nach einem schweren Unfall in ihrem Haus im Krankenhaus, in dem sie behandelt wurde, verstorben ist“, heißt es in einer Mitteilung des türkischen Verbandes. „Die Trauerfeier für die verstorbene Caterina Montella findet heute um 16.30 Uhr Ortszeit in der San-Nicola-Kirche im Stadtteil Castello di Cisterna in Neapel statt. Als Türkischer Fußballverband sprechen wir angesichts des Todes der verstorbenen Montella vor allem unserem Nationaltrainer Vincenzo Montella sowie seiner Familie und seinen Angehörigen unser tiefstes Beileid aus.“

Montella ist seit September 2023 Teamchef der Türken, führte das Nationalteam zur EM 2024 und zur WM 2026 geführt, wo allerdings schon in der Vorrunde Schluss war.

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