Krebs: So geht es Thomas Gottschalk wirklich

Die Nachricht von seiner Krebsdiagnose erschütterte viele Fans. Umso größer ist nun die Erleichterung: Seit einigen Tagen meldet sich der beliebte Moderator und Entertainer wieder regelmäßig in den sozialen Medien zu Wort, gibt Interviews und wirkt zunehmend zuversichtlich. Doch wie geht es Thomas Gottschalk wirklich?
Die Antwort fällt erfreulich aus. „Nach Auskunft der Ärzte bin ich momentan krebsfrei“, erklärte der 76-Jährige im Gespräch mit der deutschen „Bild“. Die jüngsten Untersuchungen hätten ergeben, dass sich keine Krebszellen mehr in seinem Körper nachweisen lassen. „Das ist eine gute Nachricht, und ich bin natürlich entsprechend froh, dass ich diese Auskunft geben kann“, sagte der TV-Star.
Trotz der positiven Entwicklung bleibt Gottschalk aber nur vorsichtig optimistisch. Im Interview mit der „Bunten“ erklärte er: „Ich bin auf dem Weg zurück ins Leben.“
Den Umständen entsprechend gehe es ihm gut, die Behandlungen würden erfolgreich anschlagen. „Die Therapien schlagen an, die Werte werden zunehmend besser“, verriet der Kult-Entertainer. Nach den schweren Monaten blickt Thomas Gottschalk damit wieder hoffnungsvoll in die Zukunft.
Ob das tatsächlich gegen den Krebs hilft, weiß man noch nicht, aber schaden kann es nicht.
Thomas Gottschalk
„Art von Antitherapie“
Er nehme an einer Studie der Universitätsklinik Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern teil, in der eine „Art von Antitherapie“ erforscht werde. „Ob das tatsächlich gegen den Krebs hilft, weiß man noch nicht, aber schaden kann es nicht“, sagte Gottschalk. Alle zwei Wochen erhalte er eine Spritze.
Dass er jemals wieder ins Fernsehen zurückkehrt, schließt er aber aus. Dahingehend sei „nichts mehr geplant“, sagte er der Zeitschrift.
Ende November hatte Gottschalk seine Krebserkrankung öffentlich gemacht.
Gottschalk hatte die ZDF-Fernsehsendung „Wetten dass..?“ mit einer kurzen Unterbrechung von 1987 bis 2011 moderiert. Im vergangenen Jahr verabschiedete er sich von der großen Bühne. Ende November machte er seine Krebserkrankung öffentlich.
Im Dezember soll „Wetten dass..?“ ins Fernsehen zurückkehren. Die Ausgabe wird von den Zwillingen Bill und Tom Kaulitz moderiert, die durch die Band Tokio Hotel bekannt wurden.
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