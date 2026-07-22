Krebs: So geht es Thomas Gottschalk wirklich

Die Antwort fällt erfreulich aus. „Nach Auskunft der Ärzte bin ich momentan krebsfrei“, erklärte der 76-Jährige im Gespräch mit der deutschen „Bild“. Die jüngsten Untersuchungen hätten ergeben, dass sich keine Krebszellen mehr in seinem Körper nachweisen lassen. „Das ist eine gute Nachricht, und ich bin natürlich entsprechend froh, dass ich diese Auskunft geben kann“, sagte der TV-Star.