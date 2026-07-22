Tod von Kaylee Hottle: Retter waren verzweifelt

Auch ihre Familie konnte zunächst nicht informiert werden. Am Steuer saß eine Freundin, die laut den Funksprüchen zwar ansprechbar war, über Schmerzen im Bein und an den Rippen klagte – aber nicht wusste, wie Kaylees Eltern erreicht werden konnten. Die Schauspielerin hatte ihre Freundin übers Wochenende besucht.