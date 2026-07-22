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Erschütternde Details

Tod von Kaylee Hottle: Retter waren verzweifelt

Society International
22.07.2026 15:48
Kaylee Hottle in einer Szene des Films „Godzilla vs. Kong“: Unfallhelfer suchten nach dem ...
Kaylee Hottle in einer Szene des Films „Godzilla vs. Kong“: Unfallhelfer suchten nach dem Autounfall verzweifelt nach einem Gebärdensprach-Dolmetscher.(Bild: AP/Chuck Zlotnick)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der tragische Tod von Hollywood-Nachwuchsstar Kaylee Hottle mit nur 18 Jahren erschüttert Fans auf der ganzen Welt. Die gehörlose Schauspielerin, bekannt aus den Blockbustern „Godzilla vs. Kong“ und „Godzilla x Kong: The New Empire“, saß am Wochenende als Beifahrerin in einem Honda Accord, als das Auto von der Fahrbahn abkam und schwer verunglückte. Jetzt kommen erschütternde, neue Details ans Licht.

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Wie das US-Promiportal „TMZ“ unter Berufung auf Einsatzprotokolle berichtet, herrschte unmittelbar nach dem Unfall große Verzweiflung bei den Rettungskräften. Weil Kaylee gehörlos war und zunächst nicht klar war, in welchem Zustand sie sich befand, wurde noch am Unfallort fieberhaft nach einem Gebärdensprach-Dolmetscher gesucht.

Doch die Situation war dramatisch: Als die Einsatzkräfte eintrafen, war die 18-Jährige bereits bewusstlos. Sofort wurden ein Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber angefordert, der auf einem nahegelegenen Baseballfeld landete.

Weil Kaylee gehörlos war und zunächst nicht klar war, in welchem Zustand sie sich befand, wurde ...
Weil Kaylee gehörlos war und zunächst nicht klar war, in welchem Zustand sie sich befand, wurde noch am Unfallort fieberhaft nach einem Gebärdensprach-Dolmetscher gesucht.(Bild: AFP/FREDERIC J. BROWN)

Auch ihre Familie konnte zunächst nicht informiert werden. Am Steuer saß eine Freundin, die laut den Funksprüchen zwar ansprechbar war, über Schmerzen im Bein und an den Rippen klagte – aber nicht wusste, wie Kaylees Eltern erreicht werden konnten. Die Schauspielerin hatte ihre Freundin übers Wochenende besucht.

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Hilfe kam zu spät
Kaylee wurde in ein Traumazentrum gebracht. Doch jede Hilfe kam zu spät. Ihr Vater Joshua Hottle erklärte auf Facebook, dass das Herz seiner Tochter bereits auf dem Weg ins Krankenhaus aufgehört habe zu schlagen.

Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass überhöhte Geschwindigkeit eine Rolle bei dem Unfall gespielt haben könnte. Die genaue Ursache wird jedoch weiterhin untersucht.

Kaylee Hottle wurde trotz ihres jungen Alters zu einem bekannten Gesicht in Hollywood.
Kaylee Hottle wurde trotz ihres jungen Alters zu einem bekannten Gesicht in Hollywood.(Bild: AP/Richard Shotwell)

Kaylee Hottle wurde trotz ihres jungen Alters zu einem bekannten Gesicht in Hollywood. Mit ihrer Rolle der gehörlosen Jia in den beiden „Godzilla“-Filmen begeisterte sie Millionen Kinobesucher weltweit und galt als wichtiges Vorbild für die Gehörlosen-Community.

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