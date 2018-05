Heimische Wirtschaft kritisiert neuen Datenschutz

Inmitten des Wirbels um die am Freitag in Kraft tretende Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) geht ein zweites Datenschutzgesetz, das in Brüssel verhandelt wird, fast unter: die E-Privacy-Verordnung. Das tut es allerdings zu Unrecht, kritisieren Wirtschaftstreibende. Werde das E-Privacy-Gesetz umgesetzt wie geplant, schütze es vor allem die großen US-amerikanischen IT-Riesen.