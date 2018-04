Deutsche Verleger gegen neues Datenschutzgesetz

„Braucht dringend faire Spielregeln“

Döpfner appellierte an die Politik in Berlin und Brüssel, in puncto Umgang mit Nutzerdaten nun „kristallklare Zeichen zu setzen.“ Denn vernünftiger Datenschutz könne dann auch zu einem echten Wettbewerbsvorteil werden. „Die Zeiten sind vorbei, als die US-Riesen wie Raubritter den Markt erobern konnten und alles an sich rissen, was sie kriegen konnten. Es braucht dringend faire Spielregeln.“