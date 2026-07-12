Haus gesprengt: 93-Jähriger im Spital gestorben

Schäden immer noch deutlich sichtbar

Am Ort der Tragödie am Karl-Benz-Weg war am Wochenende das Ausmaß der Schäden noch immer deutlich zu sehen. Das explodierte Haus wurde bislang unverändert gelassen. Nachbarn müssen teilweise noch auf Sachverständige der Versicherungen warten, ehe sie mit Reparaturarbeiten beginnen können. Auf den Nachbargrundstücken liegt daher noch immer Schutt herum.