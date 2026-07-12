Haus gesprengt: 93-Jähriger im Spital gestorben

Jener Pensionist, der vergangenes Wochenende sein Haus in Wien-Floridsdorf in die Luft gesprengt haben soll, ist nach einer Woche im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Acht weitere Personen wurden bei der Explosion verletzt, Hintergrund soll ein Streit um den Umzug ins Altersheim gewesen sein.
Wie die „Krone“ berichtete, hatte der Mann Nachbarn gegenüber angemerkt, dass er nicht aus seinem Haus ausziehen wolle. Aus Verzweiflung dürfte er dann mutwillig eine Gasexplosion herbeigeführt haben.
93-Jähriger wurde schwer verletzt im Keller entdeckt
Die Rettungskräfte hatten ihn am Sonntag in den Trümmern des Hauses gefunden und mit schweren Verletzungen geborgen. Suchhunde hatten ihn im Keller des zerstörten Gebäudes entdeckt. Im Krankenhaus wurde er in künstlichen Tiefschlaf versetzt. Wie der ORF-Wien am Sonntagabend berichtete, ist er nun an seinen schweren Verletzungen verstorben.
Weitere Bilder von dem explodiertem Haus:
Schäden immer noch deutlich sichtbar
Am Ort der Tragödie am Karl-Benz-Weg war am Wochenende das Ausmaß der Schäden noch immer deutlich zu sehen. Das explodierte Haus wurde bislang unverändert gelassen. Nachbarn müssen teilweise noch auf Sachverständige der Versicherungen warten, ehe sie mit Reparaturarbeiten beginnen können. Auf den Nachbargrundstücken liegt daher noch immer Schutt herum.
Mancherorts wurden Schäden provisorisch ausgebessert, wie beispielsweise ein ramponiertes Dach. Der Schauplatz lockt zahlreiche Schaulustige an, die auch Fotos von dem Tatort machen, während die Nachbarschaft hofft, dass bald wieder Normalität einkehrt.
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