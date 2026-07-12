Angenehme Nacht vor dem nächsten Hitzetag

Auch nach Sonnenuntergang bleibt das milde Sommerfeeling am Sonntag vielerorts erhalten. Der Abend verläuft überwiegend ruhig und trocken, dazu gibt es vor allem im Norden Österreichs noch einige sonnige Abschnitte, bevor es langsam dämmert. Zum Wochenstart erwarten uns dann Temperaturen bis zu 34 Grad.
In der Nacht bleibt es vielerorts trocken und oft sogar sternenklar. Nur im Osten können anfangs noch dichtere Wolken oder vereinzelt ein kurzer Regenschauer durchziehen, ehe sich das Wetter auch dort beruhigt. Der Wind lässt nach und die Temperaturen sinken auf angenehme acht bis 20 Grad.
Heißer Montag
Morgen legt der Sommer dann noch einmal nach. Schon am Vormittag scheint in den meisten Regionen die Sonne, im Tagesverlauf wird es verbreitet heiß. Die Höchstwerte erreichen je nach Region rund 27 bis 34 Grad.
Wer wissen möchte, wie das Wetter ganz konkret im eigenen Bundesland aussieht, findet den Überblick wie immer in unserer Wetterkarte:
Regionale Gewitterwolken
Wer den Montag für einen Badetag, einen Ausflug oder Aktivitäten im Freien nutzen möchte, sollte somit unbedingt die erste Tageshälfte auskosten. Abseits der Berge bleibt es zwar meist sonnig und trocken, in alpinen Regionen lohnt sich am späten Nachmittag aber ein kurzer Blick auf den Himmel – dort können sich stellenweise einzelne Gewitter entwickeln.
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