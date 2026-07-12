Angenehme Nacht vor dem nächsten Hitzetag

Regionale Gewitterwolken

Wer den Montag für einen Badetag, einen Ausflug oder Aktivitäten im Freien nutzen möchte, sollte somit unbedingt die erste Tageshälfte auskosten. Abseits der Berge bleibt es zwar meist sonnig und trocken, in alpinen Regionen lohnt sich am späten Nachmittag aber ein kurzer Blick auf den Himmel – dort können sich stellenweise einzelne Gewitter entwickeln.