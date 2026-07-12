Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mutter mischt sich ein

Auf Fest: Mann (28) ging auf Polizei und Sani los

Kärnten
12.07.2026 17:16
Der aggressive Mann wurde festgenommen.
Der aggressive Mann wurde festgenommen.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Völlig eskaliert ist eine Auseinandersetzung zwischen Besuchern einer Veranstaltung in Spittal. Drei Personen waren in Streit geraten. Die Folge: Einer der Männer verpasste einem Polizisten und einem Sanitäter Schläge und Tritte. Und auch seine Mutter mischte sich ein und wollte die Festnahme verhindern. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Polizeibeamte wurden am Samstag, kurz vor Mitternacht, auf eine Rangelei im Bereich einer Brauchtumsveranstaltung in Spittal aufmerksam. Sie versuchten, die drei streitenden Personen voneinander zu trennen.  

Dabei wurde einer der Männer, ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Spittal, aggressiv und ging mit Schlägen und Tritten auf die Beamten los. Weil er sich nicht beruhigte, wurde er festgenommen. 

Mutter zieht Sohn von Polizisten weg
Doch auch während der Festnahme wehrte sich der Oberkärntner und wurde laut Polizei dabei verletzt. Plötzlich mischte sich dann auch noch seine Mutter (52) ein und versuchte, die Festnahme mit Gewalt zu verhindern. „Sie probierte, ihren Sohn von den Polizisten wegzuziehen“, schildert die Polizei. 

Wollte Sanitäter treten und schlagen
Der Mann wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Spittal geliefert. Auch die Rettungssanitäter bleiben nicht verschont. „Der Mann ging auf diese los. Der Sanitäter konnte jedoch den Tritten und Schlägen ausweichen“, heißt es weiter.

Nachdem im Krankenhaus beim Beschuldigten keine Verletzungen festgestellt wurden, wurde er ins Polizeianhaltezentrum nach Villach gebracht. Er wird nach Abschluss der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
12.07.2026 17:16
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Spittal an der Drau
Polizei
AuseinandersetzungMännerMutterKrankenhaus
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Musiker vs. Zeitung
Betroffene über Wecker-Urteil: „Ein böser Traum“
Viktor Erdesz lud im Jahr 2020 mit einem Foto der Wehrmacht zu einem Event der schlagenden ...
Aussteiger packt aus
Parteiaustritte nach Rechtsruck in FPÖ-Jugend
Der Ganzkörperbadeanzug sorgt immer wieder für Diskussionen.
Krone Plus Logo
Burkini-Urteil
Warum auch zu wenig Stoff zu Klagen führen kann
Einen Tag nach dem Amokalarm in Bayern sind weitere Details zu dem Verdächtigen bekannt ...
Amokalarm in Bayern
„Echte Helden“: Schüler retteten verletzte Opfer
krone.tv fragt nach
Pflege-Frust? „Asylwerber sollen mitarbeiten!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Mirjam Puchner genießt ihr Leben als Pensionistin
201.425 mal gelesen
Mirjam Puchner genießt das Leben.
Ski Alpin
Nach Krankheit: Schweizer Ski-Legende verstorben
128.790 mal gelesen
Roland Collombin ist im Alter von 75 Jahren verstorben.
Tirol
Aufgespritzte Lippen: Beliebte Lehrerin musste weg
127.064 mal gelesen
Ein letztes Mal noch Lachen vor der Berufsschule: Melanie Stanojevic wollte unbedingt bleiben.
Wirtschaft
Preis-Schock droht: Weltmarkt fehlt Putins Diesel
1132 mal kommentiert
Die Russen haben wegen der Sprit-Krise im Land ein Exportverbot für Diesel verhängt. Das könnte ...
Innenpolitik
Weit weg von 1: So haben Sie die Koalition benotet
778 mal kommentiert
Musterschüler oder doch Nachzipf? Die „Krone“-Leser haben entschieden!
Innenpolitik
Schumann: „Spitäler nicht schließen, aber …“
625 mal kommentiert
Korinna Schumann muss in der Gesundheit sparen.
Mehr Kärnten
Kennzeichen geklaut
Keinen Schein: 16-Jähriger rast der Polizei davon
Mutter mischt sich ein
Auf Fest: Mann (28) ging auf Polizei und Sani los
Max Gangl feiert
Kunst ist sein Leben und Arbeit ein Jungbrunnen
Krone Plus Logo
Aufwendiger Alltag
Stromlos mit Funkenschläger, Mauswehr und Rexglas
Noch Nachlöscharbeiten
Wohl bald „Brand aus“ bei Waldbrand in Osttirol
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf