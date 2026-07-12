Auf Fest: Mann (28) ging auf Polizei und Sani los

Mutter zieht Sohn von Polizisten weg

Doch auch während der Festnahme wehrte sich der Oberkärntner und wurde laut Polizei dabei verletzt. Plötzlich mischte sich dann auch noch seine Mutter (52) ein und versuchte, die Festnahme mit Gewalt zu verhindern. „Sie probierte, ihren Sohn von den Polizisten wegzuziehen“, schildert die Polizei.