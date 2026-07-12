Auf Fest: Mann (28) ging auf Polizei und Sani los

Völlig eskaliert ist eine Auseinandersetzung zwischen Besuchern einer Veranstaltung in Spittal. Drei Personen waren in Streit geraten. Die Folge: Einer der Männer verpasste einem Polizisten und einem Sanitäter Schläge und Tritte. Und auch seine Mutter mischte sich ein und wollte die Festnahme verhindern.
Polizeibeamte wurden am Samstag, kurz vor Mitternacht, auf eine Rangelei im Bereich einer Brauchtumsveranstaltung in Spittal aufmerksam. Sie versuchten, die drei streitenden Personen voneinander zu trennen.
Dabei wurde einer der Männer, ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Spittal, aggressiv und ging mit Schlägen und Tritten auf die Beamten los. Weil er sich nicht beruhigte, wurde er festgenommen.
Mutter zieht Sohn von Polizisten weg
Doch auch während der Festnahme wehrte sich der Oberkärntner und wurde laut Polizei dabei verletzt. Plötzlich mischte sich dann auch noch seine Mutter (52) ein und versuchte, die Festnahme mit Gewalt zu verhindern. „Sie probierte, ihren Sohn von den Polizisten wegzuziehen“, schildert die Polizei.
Wollte Sanitäter treten und schlagen
Der Mann wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Spittal geliefert. Auch die Rettungssanitäter bleiben nicht verschont. „Der Mann ging auf diese los. Der Sanitäter konnte jedoch den Tritten und Schlägen ausweichen“, heißt es weiter.
Nachdem im Krankenhaus beim Beschuldigten keine Verletzungen festgestellt wurden, wurde er ins Polizeianhaltezentrum nach Villach gebracht. Er wird nach Abschluss der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.