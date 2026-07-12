Wimbledon-Finale wird für Kate zum Familienausflug

Dieser royale Familienausflug hat längst Tradition: Auch in diesem Jahr erschienen Prinz William und Prinzessin Kate zum großen Finale in Wimbledon wieder mit ihren Kindern George und Charlotte. Aber wer stahl hier eigentlich wem die Show?
Spiel, Satz, Style-Sieg! Wie jedes Jahr waren Kate und ihre Kinder auch heuer wieder DER Hingucker in Wimbledon.
Kate sorgte in Grün für Aufsehen
Die Prinzessin von Wales zeigte sich nach ihrem Auftritt in Rot am Samstag zum Finale der Herren am Sonntag passend zum Rasen am Center Court in einem grünen Kleid mit raffinierter Drapierung an der Taille und einem Cape-Detail, das das Dress zum echten Blickfang machte.
Dazu kombinierte Kate hellbraune High Heels und eine passende Mini-Tasche. Ein weiteres Highlight des royalen Styles war wie immer Kates lange Mähne, die sich auch zum Finale in großen Glamour-Locken frisiert trug.
Charlotte wird langsam erwachsen
Aber im Gegensatz zu ihrem Solo-Auftritt am Samstag bekam Kate am Sonntag Konkurrenz – und das ausgerechnet aus der eigenen Familie. Denn längst hat sich auch Prinzessin Charlotte zum echten Style-Profi gemausert und zeigt nach und nach, dass sie längst zur jungen Dame wird.
Für das Finale zwischen Jannik Sinner und Alexander Zverev entschied sich die Elfjährige für ein royalblaues Kleid mit Rüschenärmeln und passte damit farblich eher zu Bruder George, der im dunkelblauen Anzug perfekt auf Papa William abgestimmt war, als zu Mama Kate.
Louis „schwänzte“ auch heuer Wimbledon
Nur einer fehlte auch in diesem Jahr: Nesthäkchen Louis. Dass das Wimbledon-Debüt des Achtjährigen bislang ausblieb, hat aber auch einen guten Grund.
Denn die Spompanadeln des Mini-Royal sind längst legendär – und nachdem ein Tennismatch meist lange dauern kann, wollen Kate und William ihrem Frechdachs das lange Sitzen in der Royal Box wohl momentan einfach noch nicht zumuten ...
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