Das bringt unter anderem steifere Lager, geänderte Radträger und mehr negativen Sturz an der Vorderachse. Zudem wird die Karosserie um weitere fünf Millimeter abgesenkt und liegt damit insgesamt 20 Millimeter tiefer als ein gewöhnlicher Golf. Die Abstimmung von DCC, Fahrdynamikmanager, Lenkung und ESP wurde ebenfalls angepasst.