Mit dem Edition 50 hat VW bereits ein Jubiläumsmodell zum 50. GTI-Geburtstag im Programm. Nun folgt ein zweites: Der GTI 1976 bringt den gleichen 325-PS-Motor mit, erfüllt aber den Wunsch vieler Fans nach einem manuellen Sechsgang-Getriebe. Allerdings sind weltweit nur 1976 Stück geplant, davon 25 für Österreich.
Die Geschichte des Golf GTI begann 1976 mit bescheidenen 110 PS, einem roten Rahmen am Kühlergrill und einem kleinen Golfball als Schaltknauf. Mehr als 2,5 Millionen Golf GTI später ist aus dem sportlichen Kompaktwagen eine Ikone geworden.
Eigentlich hatte VW den 50. Geburtstag seiner Sportwagen-Ikone schon gebührend gefeiert. Mit dem Golf GTI Edition 50, dem bisher stärksten Serien-GTI aller Zeiten. Doch offenbar fehlte den Wolfsburgern selbst noch etwas zum perfekten Jubiläum – ein Handschalter, der den Geist des Ur-GTI wiederaufleben lässt.
Gleiche PS, weniger Drehmoment
Unter beiden Motorhauben steckt ein Zweiliter-Turbovierzylinder mit 325 PS. Die Maschine wurde ursprünglich für den Edition 50 aus dem 300 PS starken GTI-Clubsport-Motor entwickelt. Im Vergleich zum gewöhnlichen Golf GTI mit 265 PS sind das immerhin 60 zusätzliche Pferdestärken.
Der wichtigste Unterschied liegt im Antriebsstrang. Während der Edition 50 seine Kraft über ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe an die Vorderräder schickt, besitzt der GTI 1976 ein manuelles Sechsganggetriebe. Erstmals seit dem Facelift des Golf GTI im Frühjahr 2024 darf damit wieder selbst geschaltet werden.
Allerdings muss der Handschalter auf etwas Drehmoment verzichten: Statt 420 Nm wie beim Edition 50 stehen ihm nur 380 Nm zur Verfügung. Offenbar verlangt das manuelle Getriebe seinen Tribut.
Wie stark sich das auf die Fahrleistungen auswirkt, verrät VW noch nicht. Der Edition 50 schafft den Sprint auf 100 km/h in 5,3 Sekunden und erreicht 270 km/h. Für den GTI 1976 fehlen entsprechende Angaben bislang.
Der Verbrauch ist hingegen schon bekannt: Vorläufig nennt Volkswagen 7,9 bis 8,2 Liter pro 100 Kilometer. Beim Edition 50 sind es je nach Ausstattung 7,6 bis 7,9 Liter.
Beim Fahrwerk sind sie sich ziemlich einig
Technisch liegen die beiden Jubiläumsmodelle besonders beim Fahrwerk nahe beieinander. Beide besitzen serienmäßig die adaptive Dämpferregelung DCC, eine elektronisch geregelte Vorderachsquersperre und eine Progressivlenkung.
Auch das Fahrprofil „Special“ gibt es in beiden. Damit werden Antrieb, Lenkung und Dämpfer auf die Besonderheiten der Nürburgring-Nordschleife abgestimmt. Der Modus soll vor allem auf welligen, anspruchsvollen Strecken für eine besonders wirkungsvolle Abstimmung sorgen.
Noch größer werden die Gemeinsamkeiten beim optionalen Performance-Paket. Wie schon für den Edition 50 bietet VW auch für den GTI 1976 eine leichte R-Performance-Abgasanlage mit Titan-Endrohren, geschmiedete 19-Zoll-Felgen des Typs Warmenau und ein umfangreich modifiziertes Fahrwerk an.
Das bringt unter anderem steifere Lager, geänderte Radträger und mehr negativen Sturz an der Vorderachse. Zudem wird die Karosserie um weitere fünf Millimeter abgesenkt und liegt damit insgesamt 20 Millimeter tiefer als ein gewöhnlicher Golf. Die Abstimmung von DCC, Fahrdynamikmanager, Lenkung und ESP wurde ebenfalls angepasst.
Einen Unterschied gibt es bei den Reifen: Während die Semi-Slicks beim Performance-Paket des Edition 50 dazugehören, bietet VW sie beim GTI 1976 als Option an.
Was diese Zutaten bewirken können, hat der Edition 50 bereits gezeigt. Ein entsprechend ausgestattetes Exemplar umrundete die Nürburgring-Nordschleife bei einem Rekordversuch im April 2025 in rund 7:46 Minuten. Ob der Handschalter dort ähnlich schnell sein kann, bleibt abzuwarten. Schließlich bringt jeder Gangwechsel zwar Spaß, kostet aber Zeit.
Zwei Jubiläumsmodelle, zwei Charaktere
Auch optisch bemüht sich VW um eine klare Unterscheidung. Der Edition 50 trägt spezielle GTI-50-Logos, ein schwarzes Dach und auf Wunsch die exklusive Lackierung Dark Moss Green Metallic.
Beim GTI 1976 dominieren klassische GTI-Farben: Pure White, Grenadillschwarz Metallic und Tornadorot. Eine zusätzliche rote Linie am Frontsplitter, eigene Grafiken am Dachkantenspoiler und Schriftzüge auf den Schwellern kennzeichnen das Sondermodell. Die Außenspiegel projizieren beim Einsteigen sogar ein GTI-1976-Logo auf den Boden.
Beide fahren serienmäßig auf 19-Zoll-Rädern des Typs Queenstown. Auch die abgedunkelten VW-Embleme und roten Sicherheitsgurte gehören zum gemeinsamen Erscheinungsbild.
Im Innenraum setzt der Edition 50 unter anderem auf Sportsitze mit Karomuster und grünen Akzenten. Der GTI 1976 bekommt dagegen eigene Sitzbezüge, Carbon-Dekore, ein mit ArtVelours bezogenes Lenkrad und ein auffällig rotes Gaspedal.
Das wichtigste Detail sitzt freilich zwischen den Vordersitzen: der Schaltknauf im Golfball-Design. Eine bewusste Erinnerung an den ersten Golf GTI von 1976. Dazu gibt es eine Plakette mit der Aufschrift „ONE OF 1976“.
Nur 25 Stück für Österreich
Im ersten Quartal 2027 soll der in Wolfsburg gebaute GTI 1976 auf den europäischen Markt kommen. Für Österreich sind gerade einmal 25 Fahrzeuge vorgesehen.
Was das neue Sondermodell kosten wird, ist noch offen. Zum Vergleich: Der GTI Edition 50 startete hierzulande mit einem Listenpreis von 62.190 Euro. Mit dem optionalen Performance-Paket und weiteren Extras lässt sich diese Summe noch deutlich steigern.
Ob der Handschalter günstiger oder teurer ausfallen wird, hat Volkswagen noch nicht verraten.
In einer Zeit, in der Volkswagen mit ID. Polo GTI und ID.3 GTI bereits an der elektrischen Zukunft der drei legendären Buchstaben arbeitet, ist der GTI 1976 ein durchaus sympathisches Geburtstagsschmankerl – mit drei Pedalen und einem echten Schalthebel.
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