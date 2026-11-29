„Sie haben einen niedrigen IQ und Sie sind ein Dummkopf“, beschimpfte Donald Trump die CNN-Chefkorrespondentin Kaitlan Collins vor wenigen Wochen. Sie hatte ihn gefragt, ob er für die Freilassung eines in Russland inhaftierten Amerikaners die Sanktionen gelockert habe. Es ist längst nicht die erste Entgleisung, die sich Trump gegenüber Collins leistete. Seit Jahren kanzelt der US-Präsident die heute 34-Jährige wegen ihrer kritischen Fragen ab, beleidigt sie untergriffig und diffamiert sie öffentlich. Trump nannte Collins schon „korrupt“, „Verliererin“ und „widerlich“. Auf der Social-Media-Plattform Truth Social stellte er sie als „drittklassige Reporterin“ an den Pranger und behauptete, sie sei „süchtig“ nach ihm.