Mit Tokio Hotel waren sie einst Teenie-Idole, am 5. Dezember moderieren Tom und Bill Kaulitz zum ersten Mal die legendäre Show „Wetten, dass.. ?“ Die „Krone“ kennt die wichtigsten und originellsten Fakten zur langen Geschichte der Sendung und wirft auch einen Blick auf die Gästeliste.
Als Kinder sind sie selbst im Pyjama vor dem Fernseher gesessen, und haben bei den Wetten mitgefiebert: „Das war schon Tradition, wie in jeder Familie. Der Fernseher läuft, alle kommen zusammen und gucken die Sendung. Es ist ja auch Wahnsinn, wenn man darüber nachdenkt, wie lange es das schon gibt. Wir moderieren jetzt die 219. Show. Das ist der absolute Hammer“, so die Kaulitz-Zwillinge über ihre neue Aufgabe.
Die schon im Vorfeld das Publikum entzweit: Die junge Generation feiert Bill und Tom Kaulitz, während das traditionelle TV-Publikum dem Kult-Moderator Thomas Gottschalk nachweint. Der prompt kein gutes Haar an seinen Nachfolgern lässt und bereits ankündigte, nicht einzuschalten. Jetzt müssen sich die Tokio-Hotel-Brüder beweisen: „Wir treten natürlich in wahnsinnig große Fußstapfen. Aber wir versuchen, entspannt zu bleiben, das einfach mit einer Leichtigkeit und Spaß zu machen“, so Bill, der Paradiesvogel der Zwillinge.
Die Gäste stehen fest: Dwayne „The Rock“ Johnson und Kevin Hart, Herbert Grönemeyer, Jamie Miller, Nina Chuba, Heino Ferch, Lili Epply, Tedros „Teddy“ Teclebrhan und Leo Neugebauer. Mit im Moderatorenteam dabei ist außerdem wieder Comedystar Hazel Brugger. Lampenfieber gehört bei den Kaulitz-Brüdern dazu: „Das ist ganz schlimm bei uns. Wenn ich das alleine machen müsste, da würde ich sterben vor Aufregung“, lacht Heidi-Klum-Ehemann Tom.
Die wichtigsten Fakten zur Geschichte von „Wetten, dass..?“ haben wir für Sie in der obigen Grafik zusammengetragen – es kann also losgehen!
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