Als Kinder sind sie selbst im Pyjama vor dem Fernseher gesessen, und haben bei den Wetten mitgefiebert: „Das war schon Tradition, wie in jeder Familie. Der Fernseher läuft, alle kommen zusammen und gucken die Sendung. Es ist ja auch Wahnsinn, wenn man darüber nachdenkt, wie lange es das schon gibt. Wir moderieren jetzt die 219. Show. Das ist der absolute Hammer“, so die Kaulitz-Zwillinge über ihre neue Aufgabe.