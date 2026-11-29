„Luca war schon damals der Größte“, schmunzelt Philipp Sittsam. Der Sturm-Nachwuchstrainer kennt Weinhandl, das schwarz-weiße Juwel, seit Jugendtagen. „Bei meinem ersten Einsatz in der U10 in Bük hat sich bei einem Nachwuchsturnier unser Tormann Nico Knezevic verletzt. Weil Luca damals alle überragt hat, habe ich ihn ins Tor gestellt. Er hat zwei Elfer gehalten, wir sind ins Finale gekommen.“