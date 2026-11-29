„Die gesammelten Spenden sind für die Ehefrau und die Familie unseres verstorbenen Freundes Burak bestimmt, um sie in dieser schweren Zeit finanziell zu unterstützen und die Kosten für das Begräbnis zu decken“ – mit diesem Text sammeln Freunde des Mordopfers von Perg auf dem Spendenportal gofundme.com Geld. Angepeilt sind 28.000 Euro.