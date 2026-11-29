In genau 25 Tagen ist Weihnachten – und was darf da natürlich nicht fehlen? Ein Christbaum aus der Heimat. Georg Gogg ist einer von rund 350 steirischen Christbaumbauern. Die „Krone“ hat mit ihm über die Herausforderungen im Anbau der Nordmanntannen gesprochen und Frische-Tipps eingeholt.
Wenn es draußen eisig ist und der Reif am Morgen auf Wiesen und Bäumen glitzert, ist für die meisten steirischen Bauern die Erntezeit vorbei – nicht aber für Georg Gogg. Er ist einer von rund 350 Christbaumbauern in der Steiermark, für die die Hauptsaison gerade erst beginnt: „Wir schneiden unsere Bäume grundsätzlich immer etwa vom 25. November bis zum 7. Dezember. Heuer haben wir am 23. November begonnen“, erzählt der Bio-Landwirt aus Hengsberg.
Rund zwei Wochen lang stehen er und seine Mitarbeiter nun täglich mit der Motorsäge in der Kultur in der Südsteiermark, suchen die schönsten Nordmanntannen, fällen sie und bereiten die Bäume für das Weihnachtsfest vor. „Es sind deutlich mehr als 1000 Tannen jedes Jahr“, sagt Gogg.
Der richtige Zeitpunkt des Schnitts spielt dabei eine große Rolle: „Natürlich kann man sich traditionell nach dem Mond richten – das soll dazu beitragen, dass der Baum die Nadeln nicht verliert –, wichtiger ist aber der Morgenfrost“, erklärt der Experte. Dadurch wisse der Baum, dass jetzt der Winter kommt und könne sich noch selbst darauf vorbereiten. Grundsätzlich gilt aber: „Je später der Baum geschnitten wird, desto besser.“
Bäume werden in Form gebracht
Bevor die Nordmanntanne – der beliebteste und weitverbreitetste Christbaum hierzulande – jedoch in den steirischen Wohnzimmern einziehen kann, benötigt sie jahrelange Hege und Pflege. „Bis aus dem kleinen Setzling ein ordentlicher Christbaum wird, dauert es etwa acht bis zehn Jahre. Es kommt natürlich darauf an, wie groß er sein soll“, gibt Gogg zu bedenken.
Das Höhenwachstum wird nach etwa sechs bis sieben Jahren begrenzt, damit die Bäume nicht zu schnell zu groß werden. Hinzu kommt eine Seitentriebregulierung: „Man spricht vom sogenannten Formschnitt. Wir schauen so, dass die Bäume schmal bleiben und dicht wachsen. Es kann auch vorkommen, dass wir einzelne Äste in eine gewisse Richtung biegen und fixieren, damit ein Loch zuwächst“, erklärt der Christbaumbauer. Der Grund dafür ist einfach: „Jeder möchte einen schönen Christbaum und wir versuchen einfach jeden unserer Bäume so zu formen, dass er die Chance hat ins Wohnzimmer zu kommen.“
Unser eigener Christbaum steht bis mindestens zweiten Februar. Wir haben uns davor so lange um den Baum gekümmert, da hat er das verdient.
Georg Gogg, Christbaumbauer
Hitze und Trockenheit bereiten Sorgen
Auch über Trockenheit und Frost zerbricht sich der Landwirt regelmäßig den Kopf: „Grundsätzlich verträgt der Baum die Hitze und Trockenheit recht gut. Das Problem war heuer aber bei frisch gepflanzten Bäumen und Jungpflanzen, die mussten wir teilweise gießen. Wir pflanzen inzwischen auch einen Großteil unserer Bäume im Herbst, da spielt die Frühjahrestrockenheit keine Rolle mehr und das Wetter ist konstanter.“
Was viele nicht wissen: „Im Winter ist der Frost der Tanne egal, im Frühjahr ist der Spätfrost aber ein großes Risiko.“ Wenn die Bäume im Mai austreiben, es danach aber noch einmal richtig kalt wird, frieren die frischen Triebe ab. Laut Fachmann dauert es danach mindestens zwei Jahre, bis sich der Baum davon erholt hat und wieder „anschaulich“ ist.
Tierischer Besuch in der Christbaumkultur
Ein wichtiges Thema sind außerdem Schädlinge, in deren Bekämpfung der Bio-Landwirt eingeschränkt ist: „Die große schwarze Rindenlaus ist für den Baum zwar nicht schädlich, aber wenn sie es sich auf einem Baum gemütlich gemacht hat, bringt man sie zu Weihnachten ins Wohnzimmer und das ist lästig. Die Tannentrieblaus wiederum befällt die frischen Triebe und saugt an der Unterseite, sodass die Nadeln dann falsch wachsen. Die kann ganze Kulturen zerstören.“
Gogg ist mit beiden Schädlingen bekannt, musste zu ihrer Bekämpfung aber kreativ werden. „Man darf nicht auf Wunder hoffen, wenn man keine Spritzmittel verwendet. Aber ich habe herausgefunden, dass die Pflanzung eine Rolle spielt. Wir haben alle Altersklassen in der Kultur gemischt, das sorgt für eine bessere Durchlüftung. Dadurch habe ich keine Sorgen mit den Läusen“, verrät der Experte.
Im Frühjahr und Sommer finden dafür andere Tiere ein Zuhause zwischen den Bäumen. Sechs Schafe sorgen dafür, dass das Gras nicht überhandnimmt: „Sie machen zwar nicht die ganze Arbeit, aber sie helfen, dass das Gras nicht so dicht ist. Wir müssen dadurch nur circa dreimal im Jahr mähen.“
Christbaumsuche im Garten
Verkauft werden die Bio-Christbäume aus Hengsberg mit der traditionellen rot-weiß-roten „Danke liebes Christkind“-Banderole von 8. bis 23. Dezember direkt beim Christbaumbauern vor Ort ab Hof, beim Bio-Hofladen im Grottenhof in Graz, bei der Grazer Herz-Jesu-Kirche, beim Bio-Hofladen Mantscha in Hitzendorf und in Premstätten. Der Meter kostet heuer zwischen 28 Euro (ab Hof) und 31 Euro (in Graz).
Wer sich seinen Baum lieber schon jetzt aussuchen möchte, kann das übrigens direkt im Christbaumgarten in Hengsberg machen: „Die Leute können sich den Baum aussuchen, ein Schild mit dem Namen und gewünschten Abholdatum dranhängen und wir fällen ihn dann und bereiten ihn für die Abholung vor“, erzählt Gogg mit Blick auf die unzähligen Christbäume.
Für die meisten Steirer gehört ein Christbaum zum Weihnachtsfest einfach dazu: In etwa 70 Prozent der Haushalte in der Grünen Mark wird jedes Jahr ein Christbaum aufgestellt. Damit der Großteil dieser Bäume aus der Steiermark kommt, werden in der heurigen Saison etwa 420.000 Tannen von rund 350 steirischen Christbaumbauern gefällt. Dadurch legt ein heimischer Christbaum im Schnitt nur sieben Kilometer bis ins Wohnzimmer zurück.
Am liebsten haben die Steirer Tannen mit einer Größe von 1,60 Metern bis 1,80 Metern, die vor allem schmal sind und dadurch nicht so viel Platz einnehmen. Auffällig ist der Trend zum Zweit- und sogar Drittbaum: Immer mehr Haushalte stellen sich nicht nur im Wohnzimmer einen Christbaum auf, sondern auch im Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon.
Der Platzhirsch bei den Baumarten ist dabei die Nordmanntanne, die geschätzt rund 90 Prozent der Bäume ausmacht. Die Gründe dafür sind ihr typischer Duft und die lange Haltbarkeit, aber auch die weichen Nadeln mit ihrer dunkelgrünen Farbe. Heuer litten vor allem die frisch gepflanzten Setzlinge unter der Trockenheit im Frühjahr: „Zahlreiche Christbaumbauern mussten im Herbst neue Bäume pflanzen, um die Ausfälle durch die Trockenheit zu kompensieren“, heißt es von der Landwirtschaftskammer.
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