Das Höhenwachstum wird nach etwa sechs bis sieben Jahren begrenzt, damit die Bäume nicht zu schnell zu groß werden. Hinzu kommt eine Seitentriebregulierung: „Man spricht vom sogenannten Formschnitt. Wir schauen so, dass die Bäume schmal bleiben und dicht wachsen. Es kann auch vorkommen, dass wir einzelne Äste in eine gewisse Richtung biegen und fixieren, damit ein Loch zuwächst“, erklärt der Christbaumbauer. Der Grund dafür ist einfach: „Jeder möchte einen schönen Christbaum und wir versuchen einfach jeden unserer Bäume so zu formen, dass er die Chance hat ins Wohnzimmer zu kommen.“