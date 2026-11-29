„Bartosz ist irgendwie überall am Platz.“ Wenn Bulle Valentin Zabransky über seinen Teamkollegen Mazurek spricht, gerät er ins Schwärmen. Auch Verteidiger Frans Krätzig hat viel Lob für den 19-Jährigen übrig und attestiert ihm „Topqualitäten“: „Es macht Spaß mit ihm.“ Die Bullen-Fans haben ohnehin viel Freude am Polen, der nach nur wenigen Monaten in Salzburg schon ein Faktor ist.